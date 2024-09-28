Стало известно, где пройдут чемпионаты мира по биатлону в 2028 и 2029 годах

На конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) определились страны-хозяйки чемпионатов мира в 2028 и 2029 годах. В 2028 году мировое первенство пройдёт в Хохфильцене (Австрия). В 2029 — в норвежском Осло.

Конгресс IBU проходит в Белграде (Сербия) с 26 по 29 сентября.

Напомним, в 2025 году чемпионат мира пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария), а в 2027 году — в Отепя (Эстония). В 2026 году чемпионат мира не будет проводиться из-за Олимпийских игр. Олимпиада-2026 состоится в Италии.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой IBU с февраля 2022 года.