Даниил Серохвостов: Олимпиада — это одна-единственная мотивация, которая осталась

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о возможном участии в Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Мой дедлайн – это Олимпиада. Если она будет, то прекрасно. Я очень хочу съездить на Олимпийские игры, выступить и, естественно, заработать золотую медаль, но, если их не будет, скорее всего, и смысла нет больше выступать. Если брать этот цикл от Олимпиады до Олимпиады, получается, что в первый год, в 2022-м, я ещё верил, что нас допустят через сезон, а потом перестал в это верить. И эти два года, и следующий я просто тренируюсь, ориентируясь на Олимпиаду. Это одна-единственная мотивация, которая осталась», — приводит слова биатлониста «Советский спорт».

25-летний Серохвостов — победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России в спринтерской гонке в 2022 году. Спортсмен пропустил летний чемпионат России по биатлону, который проходил с 12 по 15 сентября в Красноярске, из-за ковида.