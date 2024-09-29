«Какой смысл в том, что я тренировался 14 лет?» Даниил Серохвостов — о нейтральном статусе

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о возможном участии в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«У нас спортсмены ездили на Олимпийские и Паралимпийские игры, и их много людей поддерживало. Это круто, что они получили допуск и поехали туда выступать, потому что спортсмен всю жизнь работает только ради того, чтобы выиграть олимпийское золото, и если отказываться от такого, то какой смысл в том, что я тренировался 14 лет? Я просто угробил своё здоровье и ничего больше не умею. Я бы точно не отказался», — приводит слова биатлониста «Советский спорт».

25-летний Серохвостов — победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России в спринтерской гонке в 2022 году. Спортсмен из-за ковида пропустил летний чемпионат России по биатлону, который проходил с 12 по 15 сентября в Красноярске.