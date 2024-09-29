Даниил Серохвостов ответил на вопрос о сильнейшем биатлонисте в мире

Победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России Даниил Серохвостов ответил на вопрос о лучшем биатлонисте в мировой истории.

«Про историю тяжело, наверное, сказать, потому что в разные годы, в разные периоды времени бегали разные спортсмены, и никто не знает, как выступали бы звёзды нулевых годов сейчас. Но, наверное, с того периода, когда Йоханнес Бё начал выступать на Кубке мира, и по сегодняшний день он самый сильный биатлонист», — приводит слова Серохвостова «Советский спорт».

31-летний Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира.