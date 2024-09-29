«Это всегда сильно взбудораживало». Даниил Серохвостов — о соперничестве с братьями Бё

Победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России Даниил Серохвостов ответил на вопрос, скучает ли он по соревнованиям с норвежскими биатлонистами братьями Йоханнесом и Тарьеем Бё.

«У меня не особо много битв было именно с ними, но, когда выпадала возможность бок о бок в контактных гонках с ними проехаться, посоперничать, это всегда очень сильно взбудораживало. Это очень круто, это незабываемые эмоции, когда ты бежишь с тем человеком, который уже миллион раз выигрывал гонки, а ты только в первый раз здесь бегаешь. Да, конечно, хотелось бы побегать, этого очень не хватает как в плане мотивации, так и в плане того, чтобы прогрессировать всё больше и больше как профессиональный спортсмен», — приводит слова биатлониста «Советский спорт».

31-летний Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира.

36-летний Тарьей Бё — трёхкратный олимпийский чемпион в эстафетах, 11-кратный чемпион мира, самый молодой обладатель Кубка мира (в возрасте 22 лет).