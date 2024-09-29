«Каким бы он ни был «тёпленьким», всё равно в топ-6». Серохвостов — об ориентире в России

Победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России Даниил Серохвостов ответил на вопрос о том, на кого ориентируется в отечественном биатлоне.

«Карим Халили. Вот сейчас без шуток: в прошлом сезоне я много болел, он много болел, мы практически вместе не тренировались, а если и тренировались, то кое-как. Зимой мы заболели с ним вместе в одно время, и то, что после этой болезни он очень быстро восстановился и начал показывать такой высокий уровень… Я был в шоке, приятном шоке. Как он закончил сезон, последние старты в марте-апреле, да и гонки в феврале, – это очень сильно. На такого спортсмена я хотел бы ориентироваться. В наших кругах, в прошлой команде, говорилось, что, какой бы Карим ни был «тёпленький», он всё равно заезжает в шестёрку. Когда мне плохо, для меня топ-20 – это уже радость», — приводит слова Серохвостова «Советский спорт».

26-летний Карим Халили — бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, трёхкратный победитель чемпионата России.