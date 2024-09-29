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«Если ситуация не изменится, нет смысла бегать в России». Даниил Серохвостов — о карьере

«Если ситуация не изменится, нет смысла бегать в России». Даниил Серохвостов — о карьере
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, будет ли продолжать карьеру, если ситуация с допуском на международные соревнования не изменится.

«Если нам в 2026 году скажут, что на следующий год нас пустят на Кубок мира, то я останусь, скорее всего. А если опять то же самое будет, ничего не скажут и эта ситуация будет продолжаться, то, наверное, смысла нет никакого бегать в России. Ну, только ради МЛКБ (смеётся)», — приводит слова биатлониста «Советский спорт».

25-летний Серохвостов — победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России в спринтерской гонке в 2022 году. Спортсмен из-за ковида пропустил летний чемпионат России по биатлону, который проходил с 12 по 15 сентября в Красноярске.

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