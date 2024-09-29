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«Ему проще баллоны тягать». Даниил Серохвостов — о тренировках с Эдуардом Латыповым

«Ему проще баллоны тягать». Даниил Серохвостов — о тренировках с Эдуардом Латыповым
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Победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России Даниил Серохвостов рассказал о тренировках с соотечественником Эдуардом Латыповым.

«Мы с Эдуардом практически всю работу делаем раздельно, потому что у нас интенсивность разная, то есть какого-то спарринга нет. Иногда с Эдиком тяжело работу делать, потому что он более мышечный, ему проще, например, те же баллоны тягать. Именно с точки зрения спарринга в прошлой команде мне было лучше», — приводит слова Серохвостова «Советский спорт».

30-летний Латыпов — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2022), бронзовый призёр чемпионата мира (2021) и серебряный призёр чемпионата Европы (2020) по биатлону.

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