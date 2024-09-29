«А, ещё же Большунов…» Серохвостов назвал лыжника, с которым хотел бы посоревноваться

Российский биатлонист, победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России Даниил Серохвостов ответил на вопрос, с кем из лыжников хотел бы посоревноваться.

«Конечно, это Савелий Коростелёв. В одной команде. А против него я не хочу соревноваться – какой смысл? А, ещё же Большунов… Но, наверное, всё-таки больше Савелий. Ну, он классный (смеётся), он молодой, весёлый. Мы с ним знакомы, наверное, поэтому я его и выбираю», — приводит слова биатлониста «Советский спорт».

20-летний Савелий Коростелёв — двукратный чемпион России 2024 года, обладатель двух золотых наград первенства мира по лыжным гонкам. На недавнем летнем чемпионате страны выиграл две золотые медали.