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Лариса Куклина пропустит сезон-2024/2025 в связи с беременностью

Лариса Куклина пропустит сезон-2024/2025 в связи с беременностью
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Российская биатлонистка призёр всемирной зимней Универсиады, чемпионка мира среди юниоров Лариса Куклина не будет выступать в предстоящем сезоне-2024/2025 из-за беременности. Спортсменка представляла Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) на российских соревнованиях.

«Куклина — в интересном положении. Пока она тренируется. В сборную приглашены Полина Плюснина из Мордовии и Иван Кузьмин из Удмуртии.

Скамейка запасных пополнится в мужской команде Святославом Ильченко из Лабытнанги.

«Будем пробовать его, это молодой спортсмен, надеемся, что поможет усилить эстафетную команду», — приводит слова старшего тренера сборной ЯНАО Максима Максимова «Север-Пресс».

В прошлом сезоне Куклина заняла 13-е место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024. В командной гонке чемпионата России — 2024 спортсменка в составе сборной Ямало-Ненецкого округа стала бронзовым призёром. Лучшим результатом на Спартакиаде сильнейших — 2024 для неё стало девятое место в индивидуальной гонке.

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