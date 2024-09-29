Евгения Буртасова сообщила о паузе в карьере в связи со скорым рождением ребёнка

Четырёхкратная чемпионка Европы российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) сообщила, что берёт паузу в карьере в связи со скором рождением ребёнка и восстановление. Отметим, что карьеру биатлонистка заканчивать не собирается.

«Сейчас мы в ожидании маленького чуда. Я не собираюсь заканчивать, беру паузу на рождение ребёнка и восстановление. Если будет всё хорошо, то я вернусь в следующем году бегать. Моя семья полностью готова поддержать и помочь. Мы станем родителями уже в этом году, осталось немного», – приводит слова Павловой «Советский спорт».

В прошлом сезоне-2023/2024 Буртасова завоевала серебряную медаль чемпионата России в смешанной эстафете.