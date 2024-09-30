IBU повысил призовые на Кубке мира и чемпионате мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) повысил призовые на Кубке мира и чемпионате мира в преддверии сезона-2024/2025, сообщает Proxcskiing.

Призовой фонд в каждой личной гонке Кубка мира составит € 101 500, что на 8% больше, чем в сезоне-2023/2024. За первое и второе место биатлонисты, как и в прошлом году, получат по € 15 тыс. и € 12 тыс. соответственно. Однако призы за третье и четвёртое место увеличатся до € 10 тыс. и € 9 тыс. Будет введён новый бонус в размере € 2 тыс. для спортсмена, показавшего лучшее время на лыжах в гонке преследования.

За золотую медаль на чемпионате мира спортсмены, как и ранее, получат € 25 тыс., в то время как призовые за серебро увеличатся до € 20 тыс., а за бронзу — до € 15 тыс.