Лиза Виттоцци: горжусь, как преодолела тревогу, страхи и депрессию

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци ответила на вопрос, какой момент показался ей наиболее особенным на пути к завоеванию Кубка мира сезона-2023/2024.

«Не могу назвать конкретный момент, потому что начало тому, чего я добилась прошлой зимой, было заложено гораздо раньше. Я горжусь тем, как вернулась и как преодолела свои тревогу, страхи и депрессию. Горжусь тем, чего достигла, начав с нуля, когда ещё даже не понимала, кто я. Теперь я просто счастлива не из-за завоёванных титулов, а потому, что я многому научилась и стала лучше как человек и спортсмен. Я благодарна за это», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.