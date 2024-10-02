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Названы места проведения тренировочных сборов в октябре для сборных России по биатлону

Названы места проведения тренировочных сборов в октябре для сборных России по биатлону
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Официальный телеграм-канал Союза биатлонистов России опубликовал места проведения учебно-тренировочных сборов в октябре 2024 года.

Основная группа женской сборной (старший тренер Михаил Шашилов)
25 сентября – 16 октября. Раубичи

Резервная группа женской сборной (тренер Артём Истомин)
30 сентября – 20 октября. Красная поляна

Юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин)
1 октября – 10 октября. Кисловодск

Юниорская группа (тренер Роман Мусин)
1-16 октября. Раубичи (Беларусь)

Резервная группа мужской сборной (тренер Сергей Башкиров)
1-18 октября. Токсово

Основная группа мужской сборной (старший тренер Юрий Каминский)
10 октября – 4 ноября. Алдан

Юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин)
11-18 октября. Красная поляна

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