Названы места проведения тренировочных сборов в октябре для сборных России по биатлону

Официальный телеграм-канал Союза биатлонистов России опубликовал места проведения учебно-тренировочных сборов в октябре 2024 года.
Основная группа женской сборной (старший тренер Михаил Шашилов)
25 сентября – 16 октября. Раубичи
Резервная группа женской сборной (тренер Артём Истомин)
30 сентября – 20 октября. Красная поляна
Юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин)
1 октября – 10 октября. Кисловодск
Юниорская группа (тренер Роман Мусин)
1-16 октября. Раубичи (Беларусь)
Резервная группа мужской сборной (тренер Сергей Башкиров)
1-18 октября. Токсово
Основная группа мужской сборной (старший тренер Юрий Каминский)
10 октября – 4 ноября. Алдан
Юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин)
11-18 октября. Красная поляна