«Вы дружите, соревнуясь за одни и те же награды». Лиза Виттоцци — об общении с Тандреволд

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци высказалась о дружбе в спорте. Отметим, что итальянка является лучшей подругой норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд.

«Я думаю, что одна из целей спорта заключается в этом: вы дружите, одновременно соревнуясь за одни и те же награды. В некотором смысле, я думаю, что эти связи ещё более искренни, потому что, даже если только один из вас может победить, он же всегда найдёт время, чтобы обнять вас или предложить вам слова утешения. Это особенное», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Виттоцци заняла первое место в общем зачёте Кубка мира, Тандреволд осталась третьей.