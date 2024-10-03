«Выбора не было». Лучшая юниорка России — о начале занятий биатлоном

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала, как пришла в спорт, отметив, что у неё не было большого выбора в детстве.

— Почему именно биатлон? Разве в твоём родном Гагарине есть биатлонная секция? Или у тебя выбора не было?

— В том и дело, что выбора не было. У нас вообще немного секций, которые бы меня тогда заинтересовали, зато был филиал смоленской школы по лыжам и биатлону. И мой первый тренер Евгений Васильевич Пчёлкин возил меня в комплекс «Чайка», там были мои первые сборы. Он меня на легкоатлетическом кроссе углядел, предложил заниматься сначала лыжами, а потом биатлоном. Так всё и завертелось, — сказала Метеля в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.