Биатлонистка Метеля — о реакции на поражения: если уж плачу, то реву от души

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала, как переживает после поражений, признавшись, что из-за требовательности к себе может дать волю эмоциям.

— Ты плачешь после поражений? И просто по жизни у тебя больше улыбок или слёз?

— Честно, после поражений бывает — от обиды на саму себя: там недоработала, тут не смогла попасть. Я слишком требовательна к себе. А по жизни я позитивный человек, поэтому улыбаюсь чаще, чем плачу. Но слёзы скрывать не умею. Если уж плачу, то реву прямо от души, — сказала Метеля в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Отметим, что по итогам прошлого сезона Метеля возглавила рейтинг лучших юниорок России.