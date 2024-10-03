Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонистка Метеля — о реакции на поражения: если уж плачу, то реву от души

Биатлонистка Метеля — о реакции на поражения: если уж плачу, то реву от души
Комментарии

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала, как переживает после поражений, признавшись, что из-за требовательности к себе может дать волю эмоциям.

— Ты плачешь после поражений? И просто по жизни у тебя больше улыбок или слёз?
— Честно, после поражений бывает — от обиды на саму себя: там недоработала, тут не смогла попасть. Я слишком требовательна к себе. А по жизни я позитивный человек, поэтому улыбаюсь чаще, чем плачу. Но слёзы скрывать не умею. Если уж плачу, то реву прямо от души, — сказала Метеля в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Отметим, что по итогам прошлого сезона Метеля возглавила рейтинг лучших юниорок России.

Полностью интервью с Метелей читайте на «Чемпионате»:
«Когда переодеваюсь, все удивляются». В российский биатлон ворвалась настоящая топ-модель
«Когда переодеваюсь, все удивляются». В российский биатлон ворвалась настоящая топ-модель
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android