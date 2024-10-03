«Числюсь в модельном агентстве». Лучшая молодая биатлонистка России — о хобби

Российская биатлонистка Виктория Метеля призналась, что числится в модельном агентстве, отметив, что это не мешает её занятиям спортом, так как делает она это для души.

— В твоих соцсетях масса красивых фотографий. Это просто для души?

— Я числюсь в модельном агентстве. Это моя отдушина после работы. Для меня спорт на первом месте. А модельный бизнес не мешает тренировкам, поскольку я делаю это в свободное время. Хожу на съёмки. В основном это такие творческие съёмки, но есть и коммерческие, — сказала Метеля в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Отметим, что по итогам прошлого сезона Метеля возглавила рейтинг лучших юниорок России.