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«Числюсь в модельном агентстве». Лучшая молодая биатлонистка России — о хобби

«Числюсь в модельном агентстве». Лучшая молодая биатлонистка России — о хобби
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Российская биатлонистка Виктория Метеля призналась, что числится в модельном агентстве, отметив, что это не мешает её занятиям спортом, так как делает она это для души.

— В твоих соцсетях масса красивых фотографий. Это просто для души?
— Я числюсь в модельном агентстве. Это моя отдушина после работы. Для меня спорт на первом месте. А модельный бизнес не мешает тренировкам, поскольку я делаю это в свободное время. Хожу на съёмки. В основном это такие творческие съёмки, но есть и коммерческие, — сказала Метеля в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Отметим, что по итогам прошлого сезона Метеля возглавила рейтинг лучших юниорок России.

Полностью интервью с Метелей читайте на «Чемпионате»:
«Когда переодеваюсь, все удивляются». В российский биатлон ворвалась настоящая топ-модель
«Когда переодеваюсь, все удивляются». В российский биатлон ворвалась настоящая топ-модель
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