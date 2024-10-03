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«Живём настоящим моментом». Биатлонистка Метеля — о недопуске России до соревнований

«Живём настоящим моментом». Биатлонистка Метеля — о недопуске России до соревнований
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Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала, как в сборной относятся к недопуску на международные соревнования, признавшись, что в команде об этом вообще не говорят.

— В команде нет упаднических настроений от того, что россиян не выпускают на международные соревнования?
— Да мы в команде вообще об этом не говорим. Просто живём настоящим моментом. Лично я не успела почувствовать атмосферу международных стартов — не получилось поехать, хотя на первенство мира отобралась. Мне намного легче, чем тем спортсменам, которые уже выступали на Кубках мира и IBU, чемпионатах мира и Олимпиадах. Допустят нас — здорово, буду бороться за место в команде. Ну а не допустят — что делать? У нас и в России хорошая конкуренция, — сказала Метеля в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полностью интервью с Метелей читайте на «Чемпионате»:
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