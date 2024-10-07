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Доротея Вирер записала видеопоздравление к юбилею Дмитрия Губерниева

Доротея Вирер записала видеопоздравление к юбилею Дмитрия Губерниева
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Четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер поздравила известного российского комментатора Дмитрия Губерниева с 50-летним юбилеем. Спортсменка поздоровалась с именинником на русском, а затем на английском добавила поздравление.

«Привет, Дмитрий! С днём рождения, приветствую из Италии», — сказала Вирер в видео.

«А в этом поздравлении прекрасно всё… Доротея», — написал Губерниев в социальных сетях.

33-летняя Вирер — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону (в сезонах-2018/2019, 2019/2020), победительница двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, а также малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

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