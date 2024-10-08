Лиза Виттоцци назвала причину улучшения своих результатов в прошлом сезоне

Итальянская биатлонистка, двукратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци рассказала о причинах улучшения её результатов в последнее время.

«Когда-то я отождествляла себя с результатами в гонках, если я финишировала 60-й, то чувствовала себя неудачницей. С тех пор как я перестала так рассуждать, мне стало намного легче. В спорте ещё слишком мало говорят о фигуре психолога, но мне это было нужно, и даже сейчас, когда всё хорошо, я продолжаю пользоваться его услугами. После психологической помощи я гордилась даже несколькими 10-ми местами. Главная ошибка в том, что мы считаем, что у нас есть сверхспособности, но мы обыкновенные люди», — приводит слова итальянской спортсменки Fondo Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Виттоцци впервые в карьере заняла первое место в общем зачёте Кубка мира, стала чемпионкой мира в индивидуальной гонке на 15 км.