Лиза Виттоцци рассказала о своей цели на зимней Олимпиаде 2026 года

Итальянская биатлонистка, двукратная чемпионка мира Лиза Виттоцци рассказала о перспективах своей карьеры и назвала цель на домашних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо.

«Для Олимпийских игр у меня есть очень точная цель. Если бы я достигла этого ранее, то мне пришлось бы попытаться найти новые мотивы для продвижения вперёд. Мне нравится участвовать в гонках, но я буду продолжать это делать только до тех пор, пока смогу выступить на том уровне, которого, как я чувствую, я заслуживаю», — приводит слова итальянской спортсменки Fondo Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Напомним, в сезоне-2023/2024 29-летняя Виттоцци впервые в карьере заняла первое место в общем зачёте Кубка мира и стала чемпионкой мира в индивидуальной гонке.