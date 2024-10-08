Кентен Фийон Майе выступил с резкой критикой решения IBU изменить правила старта

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе резко высказался о нововведениях на Кубке мира.

Титулованный француз недоволен решением Международного союза биатлонистов (IBU) ввести изменения в регламенты спринта и индивидуальных гонок. Согласно новым правилам, в первой группе будут стартовать спортсмены, занимающие в общем зачёте Кубка мира места с 31-го; во второй группе – с 16-го по 30-е. В третью группу определят лидеров из топ-15, а в четвёртую – самых низких по рейтингу. Ранее топовые биатлонисты имели право выбирать стартовую группу согласно своим пожеланиям.

«Я недоволен. Я понимаю желание телевидения усилить интерес к гонкам, рассредоточив «лучших спортсменов» по всему забегу. Но сложность в том, что тем самым создаются условия, которые не будут справедливыми, кроме исключительных случаев. Старт в конце гонки несёт за собой проблемы с точки зрения подготовки лыж и времени на корректировку.

Если говорить конкретно, в прошлом сезоне я был 16-м [в общем зачёте Кубка мира], поэтому смог бы стартовать в районе 25-го номера. А Йоханнес Бё, обладатель Кубка мира, начнёт примерно 75-м. Если посмотреть на условия, которые были в Оберхофе или Нове-Место, можно увидеть огромную разницу в состоянии трассы. Для меня это выглядит несправедливо.

Я нахожу это печальным. Деньги не должны иметь власть над столь важным спортивным решением. Надеюсь, что IBU пересмотрит своё решение, потому что я не хочу, чтобы соперничество (между биатлонистами), которое может существовать, стало источником конфликта. Комиссия спортсменов выступала против этого нововведения, но IBU вообще к ней не прислушался», — приводит слова Фийона Майе Eurosport.fr.