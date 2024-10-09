Лазовский: где-то глубоко закрадывалась надежда, что нас допустят до Кубка мира

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение россиян и белорусов на ещё один сезон.

«Не скажу, что не обращаю внимания на такие решения. Где-то глубоко закрадывалась надежда, что нас допустят. Но если уж и допускали бы нас, то полноценно, а не как бедных родственников. Чтобы мы являлись полноценными участниками соревнований и боролись за все привилегии.

Ну не допустили и не допустили! Их решения пусть будут на их же совести. Я сейчас как-то стал к этому относиться проще. У нас появилась своя альтернативная лига. Как, допустим, КХЛ. Возможно, когда-то наша КХЛ дорастёт до уровня заокеанской НХЛ, и будет всё совсем неплохо.

Плюс, конечно, радует, что у нас не посыпают голову пеплом и не стоят на месте. Появилась Международная лига клубного биатлона. Это добавляет ещё большего интереса. Конечно, хотелось сделать больше этапов, как изначально заявлял генеральный директор организации Алексей Нуждов. Ну, к сожалению, не получилось. У нас настолько плотный календарь, что просто некуда было ставить дополнительные гонки. Кто бы ещё два года назад мог подумать!» — приводит слова Лазовского Sport5.by.