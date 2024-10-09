Биатлонист Лазовский: хочется верить, что Олимпиада не пройдёт мимо нас
Поделиться
Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский на фоне отстранения от этапов Кубка мира признался, что ещё надеется на допуск на Олимпийские игры – 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.
«Хочется верить, что Олимпиада не пройдёт мимо нас. Но цепляться за неё, как за последний шанс, не хочу. Если не будет её для нас, то не будет. Я думаю, нам придумают какую-нибудь альтернативу. Хоть мечты об Олимпиаде никуда и не уходили, но ничего не изменится от того, что я похлопаю в ладоши или громко крикну: «Пожалуйста, пустите нас». От нас ничего не зависит. Пусть будет так, как будет», — приводит слова Лазовского Sport5.by.
Комментарии
- 9 октября 2024
-
00:34
-
00:10
- 8 октября 2024
-
22:13
-
12:49
-
12:27
- 7 октября 2024
-
15:25
- 4 октября 2024
-
16:09
- 3 октября 2024
-
12:10
-
11:45
-
11:30
-
11:10
- 2 октября 2024
-
17:56
-
08:46
-
00:20
- 30 сентября 2024
-
23:00
- 29 сентября 2024
-
22:43
-
16:42
-
14:00
-
12:33
-
12:18
-
12:10
-
11:49
-
11:43
-
11:04
-
10:21
- 28 сентября 2024
-
15:42
-
15:01
-
00:25
- 27 сентября 2024
-
18:15
-
00:45
-
00:28
- 26 сентября 2024
-
23:56
-
12:36
-
12:03
-
11:54