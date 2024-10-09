Биатлонист Лазовский: хочется верить, что Олимпиада не пройдёт мимо нас

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский на фоне отстранения от этапов Кубка мира признался, что ещё надеется на допуск на Олимпийские игры – 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

«Хочется верить, что Олимпиада не пройдёт мимо нас. Но цепляться за неё, как за последний шанс, не хочу. Если не будет её для нас, то не будет. Я думаю, нам придумают какую-нибудь альтернативу. Хоть мечты об Олимпиаде никуда и не уходили, но ничего не изменится от того, что я похлопаю в ладоши или громко крикну: «Пожалуйста, пустите нас». От нас ничего не зависит. Пусть будет так, как будет», — приводит слова Лазовского Sport5.by.