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Украинская биатлонистка Вита Семеренко дисквалифицирована на один год

Украинская биатлонистка Вита Семеренко дисквалифицирована на один год
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Национальный антидопинговый центр Украины дисквалифицировал украинскую биатлонистку Виту Семеренко на один год за пропуск трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт организации.

Спортсменку обвинили в нарушении, связанном с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трёх допинг-тестов в течение года. Срок санкции отсчитывается с 20 марта 2024 по 20 марта 2025 года. В сезоне-2023/2024 спортсменка выступала только на национальных соревнованиях.

38-летняя Семеренко — олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете и бронзовый призёр Игр в Сочи в спринте. Также на её счету семь медалей чемпионатов мира.

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