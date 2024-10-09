Украинская биатлонистка Вита Семеренко дисквалифицирована на один год

Национальный антидопинговый центр Украины дисквалифицировал украинскую биатлонистку Виту Семеренко на один год за пропуск трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт организации.

Спортсменку обвинили в нарушении, связанном с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трёх допинг-тестов в течение года. Срок санкции отсчитывается с 20 марта 2024 по 20 марта 2025 года. В сезоне-2023/2024 спортсменка выступала только на национальных соревнованиях.

38-летняя Семеренко — олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете и бронзовый призёр Игр в Сочи в спринте. Также на её счету семь медалей чемпионатов мира.