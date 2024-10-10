Доротея Вирер показала комбинезон сборной Италии на сезон-2024/2025. Фуркад отреагировал

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях фото в комбинезоне сборной Италии на сезон-2024/2025 Кубка мира. Кроме того, Доротея показала обновлённый дизайн своей винтовки.

«Новый гоночный костюм на предстоящий сезон», — подписала фото Вирер.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Интересно, что на пост отреагировал пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад. «Мне нравится!» — оценил Фуркад.

Прошедший сезон у Вирер не получился: она выступила лишь на четырёх этапах Кубка мира (лучшее место в личных гонках — 14-е). Также Доротея участвовала в чемпионате мира (лучшее место в личных гонках — 10-е).