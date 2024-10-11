Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лиза Виттоцци признана итальянской спортсменкой года по версии FISI

Лиза Виттоцци признана итальянской спортсменкой года по версии FISI
Комментарии

Итальянская биатлонистка, двукратная чемпионка мира Лиза Виттоцци получила свой трофей как лучшая спортсменка Италии по зимним видам спорта в 2024 году по версии FISI.

«Поздравляю её с тем, что она сделала, даже в прошлом. У неё были трудные моменты, но она их прекрасно преодолела. Её награда вполне заслужена, и я уверен, что следующие сезоны будут ещё лучше», — приводит слова президента FISI Флавио Рода Fondo Italia.

Голосование проводило экспертное жюри, состоящее из технических директоров и тренеров, ответственных за все дисциплины FISI. Это второй раз в истории, когда в 2019 году звание «Спортсменки года» присуждается биатлонисту после Доротеи Вирер.

Материалы по теме
Украинская биатлонистка Вита Семеренко дисквалифицирована на один год
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android