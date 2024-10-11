Лиза Виттоцци признана итальянской спортсменкой года по версии FISI

Итальянская биатлонистка, двукратная чемпионка мира Лиза Виттоцци получила свой трофей как лучшая спортсменка Италии по зимним видам спорта в 2024 году по версии FISI.

«Поздравляю её с тем, что она сделала, даже в прошлом. У неё были трудные моменты, но она их прекрасно преодолела. Её награда вполне заслужена, и я уверен, что следующие сезоны будут ещё лучше», — приводит слова президента FISI Флавио Рода Fondo Italia.

Голосование проводило экспертное жюри, состоящее из технических директоров и тренеров, ответственных за все дисциплины FISI. Это второй раз в истории, когда в 2019 году звание «Спортсменки года» присуждается биатлонисту после Доротеи Вирер.