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Биатлонист Максим Цветков принял участие в Московском марафоне

Биатлонист Максим Цветков принял участие в Московском марафоне
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в мужской эстафете, российский биатлонист Максим Цветков принял участие в Московском марафоне.

«Финиш есть. Новый личник 2:38.30. Скинул с прошлого результата 1:14.09. Можно было, конечно, и лучше, но пост не об этом. Спасибо организаторам за такой праздник, спасибо всем, кто узнал меня и поддерживал на дистанции.
Чуть позже расскажу о самом старте, сейчас нет энергии для этого. Теперь отдыхать», — написал Цветков на своей странице в социальных сетях.

Московский марафон прошёл по центральным улицам города. Всего на забеги зарегистрировалось около 40 тыс. бегунов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, что является рекордом соревнований.

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