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Доротея Вирер: сейчас у меня нет конкретной цели

Доротея Вирер: сейчас у меня нет конкретной цели
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о мотивации и своих целях на предстоящий сезон-2024/2025.

«Я всегда мотивирована, но иногда это сложно, особенно когда приходится тренироваться под дождём и на морозе. Несмотря ни на что, находясь вместе с другими, я всегда чувствую себя очень хорошо. У нас отличная команда, хорошая атмосфера, нас объединяет одна страсть. Однажды всё это закончится, я всё ещё пытаюсь получать от этого удовольствие.

Сегодня у меня нет конкретной цели. Придётся снова начать соревноваться, найти ритм, а затем правильный темп. Ведь я не участвовала в соревнованиях очень долгое время. И я надеюсь не заболеть, это тоже цель», — приводит слова Вирер Ski-Nordique.

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