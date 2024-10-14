Йоханнес Бё: хочу иметь возможность сказать сыну, что я величайший биатлонист всех времён

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился настроем на сезон-2024/2025.

«В сентябре-октябре я чувствую, что у меня новые «батарейки». Это помогает сохранять мотивацию. На самом деле, я никогда по-настоящему не устаю за год. А время, проведённое дома, только помогает мне собраться.

Моя цель такая же, как и раньше, — всегда побеждать. Главная цель – одержать как можно больше побед. Думаю, я ещё могу улучшить свою стрельбу из положения лёжа. Стрельба лёжа и лыжный ход в прошлом году были хорошими.

Что бы я хотел сказать сыну, если он спросит меня о карьере? Хочу иметь возможность сказать ему, что я величайший биатлонист всех времён (смеётся)», — сказал Бё на YouTube-канале Fondo Italia.

Видео: у какого биатлониста больше всего побед?