Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё: хочу иметь возможность сказать сыну, что я величайший биатлонист всех времён

Йоханнес Бё: хочу иметь возможность сказать сыну, что я величайший биатлонист всех времён
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился настроем на сезон-2024/2025.

«В сентябре-октябре я чувствую, что у меня новые «батарейки». Это помогает сохранять мотивацию. На самом деле, я никогда по-настоящему не устаю за год. А время, проведённое дома, только помогает мне собраться.

Моя цель такая же, как и раньше, — всегда побеждать. Главная цель – одержать как можно больше побед. Думаю, я ещё могу улучшить свою стрельбу из положения лёжа. Стрельба лёжа и лыжный ход в прошлом году были хорошими.

Что бы я хотел сказать сыну, если он спросит меня о карьере? Хочу иметь возможность сказать ему, что я величайший биатлонист всех времён (смеётся)», — сказал Бё на YouTube-канале Fondo Italia.

Материалы по теме
«Поставила Бё лайк на фото – и хватит с него!» Слепцова рассказала, как живёт без биатлона
Эксклюзив
«Поставила Бё лайк на фото – и хватит с него!» Слепцова рассказала, как живёт без биатлона

Видео: у какого биатлониста больше всего побед?

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android