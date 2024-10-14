Олимпийский чемпион Йеспер Нелин перенёс заражение крови после допинг-контроля

Олимпийский чемпион 2018 года и действующий чемпион мира в эстафетах шведский биатлонист Йеспер Нелин признался, что находится не в оптимальной для себя форме перед началом сезона из-за проблем, с которыми столкнулся ещё весной.

«Я бы не сказал, что сейчас всё оптимально (о форме). Подготовка к сезону, можно сказать, началась очень плохо. Весной я получил заражение крови после допинг-контроля. Это скорее невезение, такого не должно было случиться.

Это произошло во время обычного сбора крови. Это было в среду, а в субботу начали появляться изменения», — приводит слова Нелина Expressen.

Нелину вовремя оказали медицинскую помощь, так как его отец – врач по профессии. Именно он первым заметил, что вены на руке сына начали чернеть, и тут же посоветовал Йесперу принять антибиотики.

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