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Дело экс-главы IBU Андерса Бессеберга, осуждённого за коррупцию, будет пересмотрено — VG

Дело экс-главы IBU Андерса Бессеберга, осуждённого за коррупцию, будет пересмотрено — VG
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Апелляционный суд Боргартинга удовлетворил апелляцию экс-главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, осуждённого за коррупцию. Об этом сообщает VG.

«Андерс Бессеберг доволен этим решением. Мы считаем, что решение закономерно, потому что это большое и сложное дело и у Бессеберга есть все основания для повторного рассмотрения дела», — приводит слова адвоката Кристиана Б. Йорта VG.

Прокурор настаивала, что апелляция должна быть рассмотрена в письменном виде, без нового полного судебного разбирательства со свидетелями, но ходатайство было отклонено. Рассмотрение дела ещё не назначено, но ожидается, что суд состоится до или после лета 2025 года.

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