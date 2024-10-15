Йоханнес Бё: моя цель — побить рекорд Бьорндалена

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о своей главной цели в карьере.

«После сезона я делаю перерывы, во время которых не сосредоточен на тренировках. Это позволяет перезарядиться и поддерживать высокий уровень мотивации, не уставая сильно в течение года.

Моя цель – побить рекорд Бьорндалена по количеству побед в личных гонках», — сказал Бё в эфире YouTube-канала Fondo Italia.

Бывший биатлонист восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален побеждал в личных гонках 95 раз, на счету 31-летнего Йоханнеса Бё 85 таких побед.