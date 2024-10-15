«Боялась, что пожалею». Доротея Вирер — о решении выступать на домашней Олимпиаде-2026

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, почему решила не заканчивать карьеру до домашней Олимпиады-2026.

«Я боялась, что через несколько лет пожалею, что не приняла участия в Олимпиаде у себя на родине. Разумнее было закончить после чемпионата мира 2020 года, когда мне было едва за тридцать и впереди целая жизнь. Конечно, я женщина, часы тикают, было нелегко решиться продолжить выступления, потому что я хочу создать семью и у меня есть другие планы. Мне нравится продвигать биатлон. Я горжусь тем, что помогла сделать его более популярным в нашей стране», — приводит слова Вирер Fondo Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

34-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону.