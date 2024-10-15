Дмитрий Губерниев сообщил, что урегулировал конфликт с Александром Тихоновым

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что урегулировал конфликт с четырёхкратным олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым.

«В общем, возобновили общение с Александром Ивановичем Тихоновым!!! Исполним вместе песню на вечере в честь наших спортсменов!!! Спорт объединяет!!! Всем мир!!!» — сообщил Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, конфликт между Дмитрием Губерниевым и Александром Тихоновым начался в 2011 году, после того как Тихонов, будучи тренером сборной России по биатлону, раскритиковал Губерниева за его комментарии о сборной на чемпионате мира.