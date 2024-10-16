Андерс Бессеберг признал себя виновным по одному из пунктов дела о коррупции

Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг частично признал вину по делу о коррупции. Об этом сообщает NRK.

Бессеберг отозвал свою апелляцию и признал себя виновным по одному из пунктов обвинения, связанного с часами Omega, которые он якобы получил в подарок от Союза биатлонистов России на 65-летие в 2011 году.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Боргартинга удовлетворил апелляцию Андерса Бессеберга. Ожидается, что повторное рассмотрение дела пройдёт не ранее 2025 года. В апреле норвежский суд приговорил Бессеберга к трём годам и одному месяцу лишения свободы за коррупцию.