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Андерс Бессеберг признал себя виновным по одному из пунктов дела о коррупции

Андерс Бессеберг признал себя виновным по одному из пунктов дела о коррупции
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Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг частично признал вину по делу о коррупции. Об этом сообщает NRK.

Бессеберг отозвал свою апелляцию и признал себя виновным по одному из пунктов обвинения, связанного с часами Omega, которые он якобы получил в подарок от Союза биатлонистов России на 65-летие в 2011 году.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Боргартинга удовлетворил апелляцию Андерса Бессеберга. Ожидается, что повторное рассмотрение дела пройдёт не ранее 2025 года. В апреле норвежский суд приговорил Бессеберга к трём годам и одному месяцу лишения свободы за коррупцию.

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