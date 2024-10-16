«Хватит народ смешить». Александр Тихонов — о примирении с Дмитрием Губерниевым

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, почему помирился со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Помирились и помирились — это было общее решение. Хватит уже смешить народ. Мы — люди достойные. Дмитрий сам уже об этом рассказал. У меня как такового конфликта и не было. Я просто всегда ратовал за то, что биатлон — сложный с технической стороны вид спорта и не надо делать из него шоу.

Уверен, эта ситуация станет опорой для нашей дальнейшей дружбы с Дмитрием. Мы с ним до этого были друзьями, и не сомневаюсь, что в дальнейшем ими останемся. Вся страна уже устала от скандалов», — приводит слова Тихонова Sport24.

Напомним, конфликт между Дмитрием Губерниевым и Александром Тихоновым начался в 2011 году. Тихонов, будучи тренером сборной России по биатлону, раскритиковал Губерниева за его комментарии о сборной на чемпионате мира.