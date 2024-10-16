Александр Тихонов: норвежцы умирают в прадедовских штанах, имея миллиард! Редкие скупердяи

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о бывшем президенте Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсе Бессеберге.

«Я ещё когда уходил c поста вице-президента, сказал Бессебергу, что его ждёт позор и тюрьма. Он посмеялся. Но я никогда не ошибаюсь. Получение часов? Ха-ха, это же норвежцы, это нация, которая умирает в прадедовских штанах, имея миллиард! Это редкие скупердяи, которых свет не видел. Я одному бывшему президенту на день рождения принёс бутылку водки 0,7 и портмоне, куда положил € 500 — принято так у нас. Он же ко мне приходит и говорит, что я его хотел купить. Я ему открыл своё портмоне и показал, что у меня меньше просто нет. Он сказал, что и бутылку может принести. Но норвежец разве может бутылку отдать!» — приводит слова Тихонова Legalbet.