Фийон Майе: бывали случаи, когда я был больше разочарован победой, чем пятым местом

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал, как готовится к гонкам, а также заявил, что цель его расписания — выполнить как можно больше технических заданий.

«Я не начинаю гонку, говоря себе, что выиграю её, а составляю мысленную схему за несколько часов до начала соревнований. Перед каждой гонкой определяю, какую стратегию принять, исходя из погодных условий, стратегий моих соперников, даже если результаты других менее важны, чем мои. Постараюсь построить схему и сделать небольшую заметку для каждой гонки, которая будет очень полной. Напишу временную таблицу сброса, разминки и так далее.

Всё довольно лаконично, нужно соблюсти от трёх до шести технических пунктов. Если закончу гонку, соблюдая большинство из этих пунктов, это будет для меня успехом. Конечно, мои результаты также зависят от выступления моих соперников. Бывали случаи, когда я был больше разочарован победой, чем пятым местом, когда, анализируя свои результаты, понимал, что в тот день не смог полностью раскрыть свой потенциал», — приводит слова Майе Fondo Italia.