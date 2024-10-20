На родине олимпийского чемпиона Александра Тихонова установили бюст в его честь

Прижизненный бронзовый бюст четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова установили в его родном селе Уйское (Челябинская область). Памятник расположен рядом со школой, которая носит имя Тихонова. Открытие бюста посетили многие известные биатлонисты, в том числе олимпийские чемпионы Владимир Барнашов и Светлана Ишмуратова.

Фото: Союз биатлонистов России

Фото: Союз биатлонистов России

«Я вообще о бюсте не думал, живу своей жизнью. Много работаю. Когда мне предложили сделать бюст, я ответил: «Это настолько серьёзно и ответственно. Как воспримет народ?» Но потом поковырялся в памяти, и я дал согласие. Так мне теперь пишут очень серьёзные политики: «При жизни только Сталину ставили, ты второй». Стал ли этот бюст для меня достижением? Нет, я знаю себе оценку, меня назвали лучшим спортсменом ХХ века. Самое главное – он стоит при школе моего имени. Мне звонил директор со словами: «Александр Иванович, мы сейчас придумаем клятву, которую будут принимать первоклассники». Думаю, это тоже неплохо, вот вам ориентир, как из простого деревенского мальчика вырос вот такой товарищ», – приводит слова Тихонова «Советский спорт».