Жулия Симон рассказала о зародившейся дружбе с норвежками после обвинений в мошенничестве

Шестикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон рассказала о зародившейся дружбе с норвежскими биатлонистками после недавних обвинений в мошенничестве.

«В лице норвежек я нашла настоящих друзей в такое трудное для меня время. До этого я также довольно хорошо ладила с ними, но в нынешних обстоятельствах у нас зародилась настоящая крепкая дружба. В моменты сомнений и разочарований я получила от них большую поддержку. Так что теперь мы создали отношения, которые всегда будут оставаться крепкими даже за пределами спорта. Наша дружба навсегда будет запечатлена в моей памяти», — приводит слова Симон Fondo Italia.

Напомним, в июле 2023 года на Симон были поданы две жалобы на мошенничество с кредитными картами. По данным следствия, французская спортсменка украла карту коллеги по сборной Жюстин Бреза-Буше и совершила несколько онлайн-покупок на сайте спортивной одежды и аксессуаров. Сама Симон обвинения опровергает. После этого она решила не проводить летнюю подготовку с французской командой. В частности, трансальпийский сбор биатлонистка провела со скандинавскими спортсменами.