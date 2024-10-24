Даниил Серохвостов собрал идеального биатлониста, дважды упомянув себя

Даниил Серохвостов собрал идеального биатлониста, ответив на вопросы пресс-службы Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
Стрельба как у...?
— Бабикова.
Скорость на дистанции...?
— Серохвостов.
Внешность как у...?
— Серохвостова (смеётся).
Техника хода как у...?
— Халили.
Ранее Серохвостов назвал пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Бё сильнейшим биатлонистом на сегодняшний день.
25-летний Серохвостов — победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России в спринтерской гонке в 2022 году. Спортсмен из-за ковида пропустил летний чемпионат России по биатлону, который проходил с 12 по 15 сентября в Красноярске.