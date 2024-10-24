Даниил Серохвостов собрал идеального биатлониста, дважды упомянув себя

Даниил Серохвостов собрал идеального биатлониста, ответив на вопросы пресс-службы Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

Стрельба как у...?

— Бабикова.

Скорость на дистанции...?

— Серохвостов.

Внешность как у...?

— Серохвостова (смеётся).

Техника хода как у...?

— Халили.

Ранее Серохвостов назвал пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Бё сильнейшим биатлонистом на сегодняшний день.

25-летний Серохвостов — победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России в спринтерской гонке в 2022 году. Спортсмен из-за ковида пропустил летний чемпионат России по биатлону, который проходил с 12 по 15 сентября в Красноярске.