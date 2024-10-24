Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Даниил Серохвостов собрал идеального биатлониста, дважды упомянув себя

Даниил Серохвостов собрал идеального биатлониста, дважды упомянув себя
Комментарии

Даниил Серохвостов собрал идеального биатлониста, ответив на вопросы пресс-службы Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

Стрельба как у...?

— Бабикова.

Скорость на дистанции...?

— Серохвостов.

Внешность как у...?

— Серохвостова (смеётся).

Техника хода как у...?

— Халили.

Ранее Серохвостов назвал пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Бё сильнейшим биатлонистом на сегодняшний день.

25-летний Серохвостов — победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России в спринтерской гонке в 2022 году. Спортсмен из-за ковида пропустил летний чемпионат России по биатлону, который проходил с 12 по 15 сентября в Красноярске.

Материалы по теме
«Каким бы он ни был «тёпленьким», всё равно в топ-6». Серохвостов — об ориентире в России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android