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Стало известно, в какой команде будет выступать Эдуард Латыпов в Кубке МЛКБ — 2024

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов будет выступать за команду «Лыжного клуба Наседкина» в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) — 2024. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Вместе с Латыповым в команде заявлены Александр Поварницын, Кристина Резцова и Полина Шевнина.

Программа турнира:

16 ноября, масс-старты: женщины, 12,5 км; мужчины, 15 км.

17 ноября: cмешанная эстафета.

Общий призовой фонд соревнований — 8 млн рублей. За победу спортсмены получат по 1 млн, за второе место — 500 тыс., за третье — 250 тыс. С 2024 года награждаются первые топ-10 спортсменов в личной гонке и топ-6 в эстафете, а для их тренеров предусмотрена выплата в 100 тыс. рублей.

Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдёт 16 и 17 ноября 2024 года в Ханты-Мансийске.