«От Беларуси будет три команды». Антон Смольский — об участии в Кубке МЛКБ — 2024

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорус Антон Смольский высказался об участии в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) — 2024.

«Первым стартом для нас будет Кубок международной Лиги клубного биатлона, это не для кого не секрет, однако пока составы команд не могу сказать. Но от нас будет три команды, и состоять они будут только из белорусских спортсменов. Вообще, эти соревнования имеют интересный формат – биатлон остаётся тем же, но дистанция будет короче, призовые солидные, накал сильнее. Будет очень интересно, и очень здорово, что их проводят уже во второй раз», – приводит слова Смольского официальный сайт Центра спортивной подготовки Югры.

Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдёт 16 и 17 ноября 2024 года в Ханты-Мансийске. Общий призовой фонд соревнований — 8 млн рублей. За победу спортсмены получат по 1 млн, за второе место — 500 тыс., за третье — 250 тыс. С 2024 года награждаются первые топ-10 спортсменов в личной гонке и топ-6 в эстафете, а для их тренеров предусмотрена выплата в 100 тыс. рублей.