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Супруги Карим и Анастасия Халили выступят в одной команде в Кубке МЛКБ — 2024

Супруги Карим и Анастасия Халили выступят в одной команде в Кубке МЛКБ — 2024
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, трёхкратный победитель чемпионата страны российский биатлонист Карим Халили и его супруга Анастасия выступят в одной команде в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) — 2024. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Вместе с ними в состав команды «По-фински» включены Даниил Серохвостов и Виктория Сливко.

Общий призовой фонд соревнований — 8 млн рублей. За победу спортсмены получат по 1 млн, за второе место — 500 тыс., за третье — 250 тыс. С 2024 года награждаются первые топ-10 спортсменов в личной гонке и топ-6 в эстафете, а для их тренеров предусмотрена выплата в 100 тыс. рублей.

Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдёт 16 и 17 ноября 2024 года в Ханты-Мансийске.

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