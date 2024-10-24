Супруги Карим и Анастасия Халили выступят в одной команде в Кубке МЛКБ — 2024

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, трёхкратный победитель чемпионата страны российский биатлонист Карим Халили и его супруга Анастасия выступят в одной команде в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) — 2024. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Вместе с ними в состав команды «По-фински» включены Даниил Серохвостов и Виктория Сливко.

Общий призовой фонд соревнований — 8 млн рублей. За победу спортсмены получат по 1 млн, за второе место — 500 тыс., за третье — 250 тыс. С 2024 года награждаются первые топ-10 спортсменов в личной гонке и топ-6 в эстафете, а для их тренеров предусмотрена выплата в 100 тыс. рублей.

Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдёт 16 и 17 ноября 2024 года в Ханты-Мансийске.