Жулия Симон: когда у норвежек будут плохие гонки, это станет для меня разочарованием

Шестикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон отреагировала на будущее соперничество с норвежскими биатлонистками, которые теперь являются её лучшими подругами. В частности, она высказалась об Ингрид Ландмарк Тандреволд и Иде Льен.

«Когда у них будут очень плохие гонки, это станет и для меня большим разочарованием. Когда на прошлом чемпионате мира я стала чемпионкой мира в спринте, я пыталась сдерживать свои эмоции перед СМИ, но потом встретилась с девочками, и они набросились на меня. Это был прекрасный момент пения, танцев и плача. Именно девушки заставили меня понять, что я стала чемпионкой мира после всего, что я пережила. Они были очень счастливы за меня, они были расстроены из-за своих результатов, но по виду создавалось впечатление, что они тоже победили.

Я уверена, что мы не выбираем себе друзей. В жизни у нас есть люди, с которыми мы больше похожи, чем с другими. Иногда можно завести настоящих друзей в других странах. Это всё ещё очень сложно, но приятно иметь возможность открыть для себя другую культуру, другой образ жизни. Это помогло мне выучить английский язык и сломать барьеры!» – приводит слова Симон Fondo Italia.