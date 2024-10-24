Себастиан Самуэльссон: нужно вывести Йоханнеса Бё из зоны комфорта. Это моя цель

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель этапов Кубка мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился настроем на грядущий сезон. Первый этап Кубка мира пройдёт в Финляндии с 30 ноября по 8 декабря.

«Когда я в топ-форме, то могу бросить вызов лучшим. Мне просто нужно поддерживать этот уровень чуть чаще и стабильнее. Я на правильном пути, но мне нужно увеличить вероятность успеха. Если я буду стабилен, то смогу доставить проблемы Йоханнесу Бё. Такова моя цель.

Он постоянно выступает на высоком уровне, и даже если у него плохой день, он всё равно показывает хороший результат. Йоханнес обрёл огромную уверенность в себе и знает, что у него есть запас прочности, который позволяет ему допускать промахи. Нужно вывести его из зоны комфорта, бросить ему вызов и показать, что мы можем конкурировать, особенно в начале сезона. Нужно доставить ему немного стресса.

Я уверен в себе, я всегда был в пятёрке самых быстрых на лыжне. Но мой процент попаданий был слишком низким», — приводит слова Самуэльссона Ski-Nordique со ссылкой на Langrenn.com.

Видео: у какого биатлониста больше всех побед.