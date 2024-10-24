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Александр Логинов рассказал, как проходит его восстановление после перелома

Александр Логинов рассказал, как проходит его восстановление после перелома
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Двукратный призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года российский биатлонист Александр Логинов рассказал, как проходит его восстановление после перелома.

Напомним, в августе, на сборах в Сочи Логинов сильно упал на лыжероллерах и получил сложный перелом руки.

«Прошло семь недель после операции. Теперь начинаю разрабатывать руку, потихонечку активничать ею. Надеюсь, что в полном объёме приступлю к нагрузке где-то через две-три недели.

Сейчас, я думаю, если всё вернётся на круги своя после травмы, то всё будет хорошо», — сказал Логинов в телеграм-канале «Тюменская арена».

В сезоне-2023/2024 Логинов занял четвёртое место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России.

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