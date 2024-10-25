Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Жулия Симон: — о суевериях: у меня нет ритуала, я заряжаюсь от публики

Жулия Симон: — о суевериях: у меня нет ритуала, я заряжаюсь от публики
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон высказалась о суевериях биатлонистов, заявив, что у неё нет особенных ритуалов перед гонкой, но она получает энергию от публики.

«Я не суеверная. Многие биатлонисты, например, боятся снимать повязку после корректировки, но для меня это не имеет значения. Если захочу сходить в туалет перед гонкой, мне не составит труда снять гидрокостюм и повязку, чтобы пойти туда. У меня нет ритуала.

Заряжаюсь от публики. Когда прохожу свой первый круг для разминки, слышу, как люди выкрикивают моё имя, и мне нравится улыбаться им и говорить спасибо. Мне очень нравится ощущать эту атмосферу на стадионе, то напряжение, которое там царит. Это то, что меня питает. Чем больше вижу вокруг напряжённых людей, тем спокойнее я остаюсь. Говорю себе, что живу своей мечтой и что это не изменит мою жизнь, независимо от того, пойдёт она хорошо или нет. Мои родители всегда будут любить меня, мои сёстры всегда будут рядом со мной», — приводит слова Симон Nordic Magazine.

Материалы по теме
Жулия Симон: когда у норвежек будут плохие гонки, это станет для меня разочарованием
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android