Жулия Симон: — о суевериях: у меня нет ритуала, я заряжаюсь от публики

Шестикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон высказалась о суевериях биатлонистов, заявив, что у неё нет особенных ритуалов перед гонкой, но она получает энергию от публики.

«Я не суеверная. Многие биатлонисты, например, боятся снимать повязку после корректировки, но для меня это не имеет значения. Если захочу сходить в туалет перед гонкой, мне не составит труда снять гидрокостюм и повязку, чтобы пойти туда. У меня нет ритуала.

Заряжаюсь от публики. Когда прохожу свой первый круг для разминки, слышу, как люди выкрикивают моё имя, и мне нравится улыбаться им и говорить спасибо. Мне очень нравится ощущать эту атмосферу на стадионе, то напряжение, которое там царит. Это то, что меня питает. Чем больше вижу вокруг напряжённых людей, тем спокойнее я остаюсь. Говорю себе, что живу своей мечтой и что это не изменит мою жизнь, независимо от того, пойдёт она хорошо или нет. Мои родители всегда будут любить меня, мои сёстры всегда будут рядом со мной», — приводит слова Симон Nordic Magazine.